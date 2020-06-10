أخبار التوك شو.. باحث مصري يتوصل لـ علاج كورونا.. وهجوم على قناتي الأهلي والزمالك.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار:
قال السفير حسام زكي، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر بدأ في الانحسار بسبب قيام حكومة الوفاق المدعومة من تركيا تحقق بعض المكاسب الميدانية.
وأضاف السفير حسام زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن" الفضائية, أن هذه التطورات التي حدثت لها انعاكسات سياسية، مشيرا إلى أن قمة برلين التي انعقدت خلال الشهور الماضية كان من أهدافها توفير مناخ آمن للشعب الليبي، ووقف إطلاق النار.
شن خالد أبو بكر، هجومًا حادًا على قناتي الأهلي والزمالك، والتراشق الذى جرى بينهما، قائلًا :"هختار ألفاظي بدقة وهمسك اعصابي، لكن ما حدث كان أمرًا سخيفا من حالة التراشق بين القناتين".
وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :"الناس الى بتسأل هي الدولة فين من الكلام ده؟.. أرجوكم شوفولنا حل.. وأدافع عنها عن مكرم محمد أحمد لأنه اشتكى كثيرًا من القناتين وطاله ما طاله وأرى أنه مجنى عليه في بعض الأمور.. ولا بد من إيقاف هذه المهزلة".
قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم الإقليمية بوزارة الصحة والسكان، إن المعامل والمستشفيات الخاصة غير مصرح لها فصل بلازما المتعافين من فيروس كورونا.
وأضاف الدكتور إيهاب سراج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن" الفضائية، أن هناك أماكن مخصصة لتبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا تم تحديدها من قبل الوزارة.
قال الدكتور محمد صابر، باحث فى الهرمونات التناسلية، إن توصل لعلاج مصري 100% لانتهاء أزمة الوفيات بفيروس كورونا نهائيًا. وأضاف باحث فى الهرمونات التناسلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد على، أنه توصل لبحث يكشف كل شئ عن فيروس كورونا، وأن الذى توصل له يجعل المواطن الذى يصاب بكونا يشعر كأنه دور برد عادي.
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، مدير الشئون الوقائية بـ وزارة الصحة
، إن هناك التزاما واضحا في الشارع من المواطنين بارتداء الكمامات لمكافحة انتشار فيروس كورونا
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وأضاف "عبد الفتاح"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أنه لن نستطيع تحديد الاستقرار والثبات في إصابات كورونا
إلا بعد أسبوع.
قال الإعلامى حسام حداد، المذيع بقناة الحياة اليوم، إن صحته جيدة، ولكنه يعانى من ضيق فى التنفس منذ 4 أيام بعد الإصابة بفيروس كورونا
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وأضاف حسام حداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أنه يحمد الله على ما هو فيه، ولكن حاسة الشم و التذوق تم فقدانها.
أعربت عبير فريد شوقى، أبنة الفنان فريد شوقى،عن قلقها الشديد تجاه والدتها كونها المخالطة الوحيدة لها، مشيرة إلى أنها أصيبت بكورونا وتتلقى العلاج فى المنزل الآن.
وتابعت:" أمى صعبت عليا لما قلت ليها سيبى البيت لأنى عندى كورونا".
وأضافت "عبير فريد شوقى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أنها تعرضت للتنمر من صيدلى عندما ذهبت إلى أخذ الحقن التى خصصت لها فى برنامج العلاج
قالت ماجدة حسين، أرملة الدكتور محمد حسن، إن الراحل بذل كل جهده حتى لحظاته الأخيرة، فى علاج مرضى فيروس كورونا حتى بعد إصابته بالفيروس الذى فتك به،
وتابعت:" حتى لما دخل مستشفى العزل فى إسنا وهو تحت جهاز التنفس الصناعى كان يتواصل مع مرضاه عبر الواتساب ويقدم لهم النصيحة الطبية ويكتب لهم الدواء".
قال الإعلامي الرياضي كريم رمزي، إن صحته حاليا جيدة جدا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأضاف كريم رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامى رامى رضوان أن أعراض كورونا بدأت معه بارتفاع فى درجات الحرارة وإجهاد وعدم القدرة على الشم.