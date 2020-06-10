أخبار التوك شو.. باحث مصري يتوصل لـ علاج كورونا.. وهجوم على قناتي الأهلي والزمالك.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار:





قال السفير حسام زكي، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر بدأ في الانحسار بسبب قيام حكومة الوفاق المدعومة من تركيا تحقق بعض المكاسب الميدانية.





وأضاف السفير حسام زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن" الفضائية, أن هذه التطورات التي حدثت لها انعاكسات سياسية، مشيرا إلى أن قمة برلين التي انعقدت خلال الشهور الماضية كان من أهدافها توفير مناخ آمن للشعب الليبي، ووقف إطلاق النار.









شن خالد أبو بكر، هجومًا حادًا على قناتي الأهلي والزمالك، والتراشق الذى جرى بينهما، قائلًا :"هختار ألفاظي بدقة وهمسك اعصابي، لكن ما حدث كان أمرًا سخيفا من حالة التراشق بين القناتين".



