الأبلة فاهيتا تتخلى عن البوجودي وترتدي باروكة جديدة

وكان حساب أبلة فاهيتا قد نشر على تطبيق التواصل الاجتماعى ‏‏"إنستجرام" صورة تجمع بين الدمية "أبلة فاهيتا"، والفنانة رجاء ‏الجداوى، معلقة عليها :"رجاء الجداوي.. الأرملة تستطيع.. ‏ادعولها".‏

ونالت أبلة فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من ‏خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، ‏واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

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