الأبلة فاهيتا تتخلى عن البوجودي وترتدي باروكة جديدة

نشرت الدمية الشهية أبلة فاهيتا فيديو كوميدى وهى ترتدى باروكة جديدة وتتخلى عن البوجودى، وكتبت: " البوجودى يتهوى شوية.. شكرا يا منمن على الفروة الجديدة.. شعور بالتغيير".
وكان حساب أبلة فاهيتا قد نشر على تطبيق التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة تجمع بين الدمية "أبلة فاهيتا"، والفنانة رجاء الجداوى، معلقة عليها :"رجاء الجداوي.. الأرملة تستطيع.. ادعولها".
ونالت أبلة فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي حقق نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.
كما ظهرت في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.
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