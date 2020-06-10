AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الأبلة فاهيتا تتخلى عن البوجودي وترتدي باروكة جديدة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:20 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
نشرت الدمية الشهية أبلة فاهيتا فيديو كوميدى وهى ترتدى ‏باروكة جديدة وتتخلى عن البوجودى، وكتبت: " البوجودى يتهوى ‏شوية.. شكرا يا منمن على الفروة الجديدة.. شعور بالتغيير". ‏

وكان حساب أبلة فاهيتا قد نشر على تطبيق التواصل الاجتماعى ‏‏"إنستجرام" صورة تجمع بين الدمية "أبلة فاهيتا"، والفنانة رجاء ‏الجداوى، معلقة عليها :"رجاء الجداوي.. الأرملة تستطيع.. ‏ادعولها".‏
 
ونالت أبلة فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من ‏خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، ‏واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏
‎ ‎
كما ظهرت  في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت ‏فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة ‏كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

اقرأ أيضاً
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسن شاكوش ضيف أولى حلقات أبلة فاهيتا على ON

طول اليوم بوزنا بقى في بوز بعضينا.. أبلة فاهيتا تطرح أغنية كوميدية عن الحجر المنزلي.. فيديو

على أنغام بنت الجيران .. حسن شاكوش يبدع في غناء جارتي حنان مع أبلة فاهيتا.. شاهد

أبلة فاهيتا: الناس كلها بتتكلم عن جهاز المناعة وجوازة ياسمين صبري.. فيديو

ياما في الحظر ملايين.. حسن شاكوش في فقرة غنائية مع أبلة فاهيتا.. فيديو

عمرو يوسف ضيف أبلة فاهيتا في لايف من الدوبلكس.. اليوم

ترشيحاتنا

مؤسف ومحزن .. طلعت يوسف ينتقد قناتي الأهلي والزمالك.. فيديو

رجالة منسي.. بيتر ميمي ينشر صورًا من كواليس مسلسل الاختيار.. شاهد

بينهم فنانون.. رد غير متوقع من مبروك عطية على تقليد المشاهير له على تيك توك.. فيديو

ميركل وماكرون يطالبان الاتحاد الأوروبي بالاستعداد لوباء قادم بعد كورونا

كارتيرون يوافق على الرحيل عن نادي الزمالك | تفاصيل

الصحة: استقرار وثبات إصابات كورونا يحدد بعد أسبوع.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا أركع إلا لواحد.. شرطي أمريكي يرفض الركوع للمتظاهرين.. فيديو

علاج قشرة الشعر للرجال.. 3 طرق سريعة المفعول

لزوم السهرة.. طريقة عمل لفائف الجبن والتيركي بخبز التورتيلا