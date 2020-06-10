فيفا ينتصر.. مصدر يكشف عن شكل انتخابات اتحاد الكرة القادمة





كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزءى منتصف يونيو الجاري فى اطار زمني محدد.









قال المصدر ذاته أن لاءحة الاتحاد الدولى تنتصر فى النهاية وسيتم إجراء الانتخابات القادمة وفقا إليها على أن تقام بنظام الاربع سنوات وليس وفقا للقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ الذى يشير إلى ضرورة اقامة الانتخابات لمدة سنة على أن يعقب انتهاء أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ انتخابات أخرى.





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أضاف.. مندوبة الفيفا سارة ساليمون تمسكت بإجراء انتخابات الجبلاية وفقا للاءحة الفيفا على أن تجرى الانتخابات فى شهر نوفمبر المقبل لمدة ٤ سنوات فى اطار دورة كاملة.









يذكر ان التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :







ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.





ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.





ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.





- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.







- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.





- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.





- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.





- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.





- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.