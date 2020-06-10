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أخبار العالم

منعت ضخ الغاز لـ إيطاليا.. ميليشيات مسلحة تابعة لـ الوفاق تقتحم مجمعا نفطيا في ليبيا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:34 ص
ميليشيات مسلحة تابعة
ميليشيات مسلحة تابعة لـ الوفاق تقتحم مجمع مليتة النفطي في ل
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دعاء أبوهشيمة
اقتحمت ‏كتائب مسلحة موالية لميليشيات حكومة الوفاق مجمع مليتة النفطي، غرب ليبيا؛ حسبما أفادت العربية في خبر عاجل لها.

وقامت الكتائب المسلحة التابعة للوفاق بتعطيل ضخ الغاز من مجمع مليتة النفطي إلى إيطاليا.

وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أمس الثلاثاء، في بيان لها أن قوة مسلحة دخلت حقل الشرارة وطالبت الموظفين بضرورة إيقاف العمل في الحقل، وذلك بعد ساعات من بدء عمليات التشغيل والصيانة.


وقال البيان: "أعطت المؤسسة الوطنية للنفط الأوامر لموظفيها في الموقع بعدم الانصياع لأي أوامر عسكرية فيما يخص التشغيل والصيانة لعدم الاختصاص والمعرفة بالعواقب والتبعات".

وبعد ساعات، تم استئناف الإنتاج في حقل الشرارة بعد توقفه.
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