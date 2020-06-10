الأوقاف في 6 سنوات.. إنفاق أكثر من 6 مليارات جنيه على عمارة بيوت الله.. وافتتاح أعظم أكاديمية لتدريب الأئمة والدعاة في العالم.. وإقامة 1200 مدرسة قرآنية

الأوقاف في 6 سنوات



افتتاح أعظم أكاديمية لتدريب الأئمة والدعاة في العالم

إنفاق أكثر من ستة مليارات جنيه على عمارة بيوت الله عز وجل

إقامة 1200 مدرسة قرآنية و303 م مدارس علمية جديدة

أنشأت 16041 وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه

تحسين الأحوال المالية للأئمة وتعظيم جميع الأنشطة الدعوية وخدمة القرآن الكريم





شهدت فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة كبيرة في وزارة الأوقاف، حيث أنجزت الوزارة العديد من المهام الملقاة على عاتقها وكان أبرزها ضبط المنابر ومواجهة الفكر المتطرف.









واستعادت مصر ريادتها الدينية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت محط أنظار العالم في الخطاب الوسطي المستنير، وصارت تجربة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني مثالا يحتذى به.









وحققت وزارة الأوقاف نقلة نوعية في جميع المجالات ، ومن أهم ملامحها: افتتاح أعظم أكاديمية لتدريب الأئمة والدعاة في العالم، وإنفاق أكثر من ستة مليارات جنيه على عمارة بيوت الله (عز وجل) كما نجحت في تقديم أكثر من مائة وخمسين مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير، وإقامة 1200 مدرسة قرآنية، و303 مدارس علمية جديدة، كما أحدثت وزارة الأوقاف نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة في مجال الدعوة إلكترونيًا وأكثر من مليار وستمائة مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع.









وقالت وزارة الأوقاف، في بيان رسمي لها، إنها عمدت إلى تحسين الأحوال المالية للأئمة، وتعظيم جميع الأنشطة الدعوية وخدمة القرآن الكريم، وتمكين الشباب من مفاصل العمل القيادي والدعوي بالوزارة، وتعزيز دور مصر الريادي في نشر الفكر المستنير عالميًا، وتعظيم جميع الموارد الذاتية للوزارة بأرقام غير مسبوقة، بالإضافة إلى عمل أعظم أطلس وقفي في العالم لحفظ أعيان الوقف.









وأوضحت الوازرة أنها أنشأت 16041 وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه منها 12598 وحدة إسكان اجتماعي.









وفيما يخص الأحوال المادية للأئمة، فقد بلغت أقل زيادة لأحدث إمام معين 2204,90 جنيه شهريـًّا، في حين بلغت زيادة بعض الأئمة 2766,20 جنيه شهريـًّا، وبلغت نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه من المعينين على الدرجة الثالثة 184%.









كما بذلت الوزارة خلال هذه الفترة جهودا غير مسبوقة في مجال عمارة بيوت الله (عز وجل)، بتكلفة تزيد على 6 مليارات جنيه، من خلال الإحلال والتجديد والبناء لبيوت الله.









كما عمدت الوزارة إلى تفعيل دورها في مجال أعمال البر والتنمية وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى بناء نسق فكري وسطي مستنير، وبرامج إعداد وتأهيل عصرية للأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف، وتم افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في شهر يناير 2019م.







