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أخبار العالم

‏الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية.. تفاصيل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:57 م
‏الجيش الليبي يعلن
‏الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الليبية اليوم الأربعاء تفاصيل اسقاط الجيش الليبي الوطنى لطائرة مسيرة تركية.

وقصفت طائرات الجيش الليبي، عدة أهداف تابعة لتركيا غربي البلاد في محاور شرق مصراته.


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وأعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، أن القوات الجوية استهدفت منظومة دفاع جوي تركية شرقي مصراته.

وأكدت أن الجيش كثف الطلعات الجوية ما أسفر عن تدمير المدفعية التابعة للمرتزقة التابعين لتركيا والتي تقوم بقصف منازل الآمنين بمنطقة جارف.

واستهدفت القوات الجوية مواقع وتمركزات وآليات عسكرية للميليشيات في مناطق السدادة والقداحية شرقي مصراته. 

وأسقطت منصات الدفاع الجوي طائرة تركية مسيرة قرب منطقة جارف قرب مدينة سرت.  

وأوضح بيان الجيش الليبي مواصلة تعزيز وحدات القوات المسلحة وانتشارها وتمركزها لحماية مدينة سرت وبكل المحاور.
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