الكويت: إيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إنه أصدر قرارًا بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لعام 2020/2021 وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات.





جاء ذلك خلال ملتقى التداعيات الاقتصادية ل فيروس كورونا والذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم بحضور رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين. ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية،





وأضاف أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية.





وأشار إلى أن أزمة كورونا أصابت العالم أجمع وليس محليا فقط، لافتا إلى أن سعر برميل النفط انخفض خلال الأزمة نتيجة إغراق السوق ونقص الطلب عليه، ولكن تعافى السوق وارتفعت أسعار النفط.





وكانت الكويت ، أعلنت اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، سجلت وزارة الصحة 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 33823 حالة.