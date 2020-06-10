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أخبار العالم

الكويت: إيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:34 م
مؤسسة البترول الكويتية
مؤسسة البترول الكويتية
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شيماء مصطفى
قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إنه أصدر قرارًا بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لعام 2020/2021 وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، جاء ذلك خلال ملتقى التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم بحضور رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين. 

وأضاف أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية. 

وأشار إلى أن أزمة كورونا أصابت العالم أجمع وليس محليا فقط، لافتا إلى أن سعر برميل النفط انخفض خلال الأزمة نتيجة إغراق السوق ونقص الطلب عليه، ولكن تعافى السوق وارتفعت أسعار النفط. 

وكانت الكويت، أعلنت اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، سجلت وزارة الصحة 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 33823 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع إلى 275 حالة وفاة بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وأشارت الوزارة الكويتية إلى أن مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 ‪‬في دولة الكويت وصل إلى 23288 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء 1126 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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