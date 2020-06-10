الكويت: إيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إنه أصدر قرارًا بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لعام 2020/2021 وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات.
ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، جاء ذلك خلال ملتقى التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم بحضور رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأضاف أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية.
وأشار إلى أن أزمة كورونا أصابت العالم أجمع وليس محليا فقط، لافتا إلى أن سعر برميل النفط انخفض خلال الأزمة نتيجة إغراق السوق ونقص الطلب عليه، ولكن تعافى السوق وارتفعت أسعار النفط.