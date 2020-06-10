تعرف على أهداف مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، إن المركز يضم وحدة محو الأمية وتقوم بتنظيم فصول لمحو أمية الكبار داخل الجامعة والبيئة المحيطة بها بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.





وأـكد الدكتور إسلام السعيد، أنه بالإضافة إلى وحدة مواصلة التعليم العام وتستهدف فتح فصول على مستوى التعليم الإعدادي والثانوي العام للحاصين على شهادة محو الأمية لتدعيم فكرة مواصلة التعليم منوها ان المركز يحتوي علي عدة وحدات أخرها .





وأوضح السعيد ان المركز له عدة أهداف ا فتتمثل في

1. تلبية حاجات الأميين الكبار من خلال تنظيم فصول لمحو أميتهم داخل الجامعة وخارجها .





2. إتاحة فرص التأهيل والتدريب المستمر والمتنامي لمختلف الفئات العاملة في تعليم الكبار بما يحقق تعريفهم بالمستجدات المهنية والتربوية والمهارية.





3. إيجاد صلات تعاون مع مؤسسات تعليم الكبار المحلية والإقليمية والدولية من أجل القيام بمشروعات مشتركة وتعرف الاتجاهات العالمية المعاصرة والاستفادة منها .





4. إصدار مجلة دورية متخصصة في تعليم الكبار تهتم بنشر الدراسات و البحوث والمؤتمرات الوطنية و القومية والعالمية





5. إعداد قاعدة للبيانات والمعلومات في تعليم الكبار ليستفيد منها العاملون في هذا المجال





6. تقديم الاستشارات الإدارية والفنية في مجال تعليم الكبار



