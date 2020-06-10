لن أسمح بأي تعامل غير لائق مع الأهالي.. محافظ الدقهلية: الجهود الذاتية مستمرة لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار وتواصل الجهود الذاتية لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرا إلى أن المحافظة تسلمت اليوم عدد 100 مقعد استراحات انتظار هدية للمحافظة من أحد رواد الجهود الذاتية يتم تخصيصها للمواطنين المترددين على المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة.





فيما يأتى ذلك فى اطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأهمية تفعيل دور المجتمع المدنى والجهود الذاتية للمشاركة مع أجهزة الدولة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات.





وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدقهلية تضرب أروع الأمثلة في الجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في تنفيذ مشروعات وخدمات للمواطنين .





واكد مختار ان المركز التكنولوجي يقدم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر وبالابتسامه والسرعة اللازمة موضحا اهميه اعطاء مواعيد محدده للمواطن للرد على شكواه دون تأخير، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي تعامل غير لائق من قبل العاملين في المركز.





يذكر أن محافظ الدقهلية أطلق أمس إشارة بدء التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة لتوفير وتقديم الخدمة الإلكترونية للمواطنين إضافة إلى وجود 21 مركز تكنولوجي بمراكز ومدن المحافظة تقدم الخدمة.