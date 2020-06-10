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أخبار العالم

خطر قاتل من وراء احتجاجات جورج فلويد.. وباحثون : أوقفوا المظاهرات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:15 م
احتجاجات أمريكا
احتجاجات أمريكا
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محمد علي
يمكن أن تؤدي الاحتجاجات التي نجمت عن وفاة المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد إلى اندلاع موجة كبيرة من الاصابات بفيروس كورونا المستجد -كوفيد19-، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ماركيري نيوز.


وقالت الصحيفة إنه وفي عدد أولي متوقع، فقد يموت ما بين 50 إلى 500 فرد بفيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة لكل يوم من التجمعات والمظاهرات، وفقًا لتحليل جديد أجراه عالم سياتل، وهي أول محاولة رئيسية لتحديد الخطر الفيروسي للتظاهر.


لكن عدد القتلى المتوقع  الذي قد يصل في حده الأقصى لـ500 وفاة باليوم، يغذيه مجموعة إصابات يقدر بـ 15000 إلى 54000 ألف إصابة جديدة، قد تنتشر خلال التجمعات والهتافات والاشتباكات والاعتقالات.


لكن الباحث ، تريفور بيدفورد ، عالم الأحياء في معهد فريد هتشنسون لأبحاث السرطان في سياتل الذي يدرس انتشار الفيروس، قال إن العدد يعد صغيرًا نسبيًا مقارنة بالوباء الذي استشرى في أمريكا، ويمثل زيادة فقط بنسبة 3٪ إلى 6٪ فوق إجمالي الإصابات اليومية الجديدة في البلاد.


قد لا يكون العدد الدقيق معروفًا أبدًا لأن كثيرين بأمريكا يتجمعون أيضًا بأعداد متزايدة باستمرار حتى بدون مظاهرات، في النوادي  والصالونات بأنواعها و المطاعم وكازينوهات لاس فيجاس. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة عدد الإصابات.

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