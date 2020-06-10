عدنا.. علا الفارس بإطلالة كلاسيكية تشارك متابعيها على انستجرام

وظهرت

وهي ترتدي جاكيت كلاسيكي باللون الأسود وبخط ابيض من الأحرف بأكمام طويلة، فيما ارتدت عليه توب باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.

وتركت

شعرها منسدلا على اكتافها بشكل انسيابي وجذاب وقامت برفع خصلات شعرها الأمامية إلى الوراء، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.



فيما لم تتكلف فيما لم تتكلف

في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، والآي لاينر الأسود لتبرز من جمال عينيها.



