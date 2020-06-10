عدنا.. علا الفارس بإطلالة كلاسيكية تشارك متابعيها على انستجرام
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:36 م
علا الفارس
نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وتألقت علا الفارس بإطلالة كلاسيكية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت علا الفارس على صورتها وقالت: عُدنا Back to news .. وتعني : عودة للأخبار.
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وظهرت علا الفارس وهي ترتدي جاكيت كلاسيكي باللون الأسود وبخط ابيض من الأحرف بأكمام طويلة، فيما ارتدت عليه توب باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.
وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على اكتافها بشكل انسيابي وجذاب وقامت برفع خصلات شعرها الأمامية إلى الوراء، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
فيما لم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، والآي لاينر الأسود لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف علا فارس بإرتداء الإكسسورات ؛ حيث انها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..