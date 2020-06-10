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محافظات

النتائج ظهرت.. سلبية تحاليل دينامو طوارئ الجيش الأبيض في الإسماعيلية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:52 م
مستشفى عزل أبوخليفة
مستشفى عزل أبوخليفة
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انجي هيبة
أثبت نتائج التحاليل التي أجرتها مستشفى عزل أبوخليفة، سلبية أول تحليل لـ "سلمى أبوعياد"، مديرة إداري الطوارئ في مستشفى الإسماعيلية العام، المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومن المقرر إجراء تحليل آخر لها خلال 48 ساعة، وحال سلبيته سيغادر المستشفى.

وكشف مقربين منها، أنها استقبلت خبر سلبية تحاليلها الأول بالصلاة ركعتين  شكر لله على سلبية تحاليلها واقتراب شفائها.

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وتعرف سلمى بدينامو الطوارئ فى جيش مصر الابيض، خاصة لتواصلها مع جميع المرضي المترددين على مستشفي الاسماعيلية العام.

وأوضحت المصادر، أنها أصيبت أثناء اختلاطها بأحد المصابين الذين تم تحويلهم من مستشفى الإسماعيلية العام إلى مستشفى أبوخليفة قبل أيام، حيث ارتفعت درجة حرارتها، وبدأت الشعور ببعض الأعراض، وعقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها.
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