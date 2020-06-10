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أخبار العالم

الولايات المتحدة تعترض تشكيلين من الطائرات الروسية قبالة سواحل ألاسكا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية أن طائرات حربية أمريكية اعترضت، اليوم الأربعاء، تشكيلين من الطائرات الروسية الحربية قبالة سواحل ولاية ألاسكا.
وقال قائد القيادة العسكرية الأمريكية الشمالية تيرينس أوشونيسي في بيان -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إنه "رغم التحديات التي يشكلها فيروس كوفيد-19، تظل القيادة الأمريكية الشمالية مستعدة ومؤهلة للدفاع عن الأراضي في كل وقت".
وأضاف أوشونيسي أن هذه ليست أول مرة تعترض فيها الولايات المتحدة طائرات روسية قرابة سواحل ألاسكا، مؤكدا أن القيادة الأمريكية الشمالية، التي تضم الولايات المتحدة وكندا، ستستمر في إجراء دوريات جوية لحماية البلاد.
وأوضح البيان أن أول تشكيل جوي روسي كان يتكون من قاذفتين "تو-95" ومقاتلتين "سو-35" وحاملة جوية طراز "إيه-50"، واقترب إلى مسافة 20 ميلا بحريا من سواحل ولاية ألاسكا، أما التشكيل الثاني تكون من قاذفتين "تو-95" وحاملة جوية "إيه-50" واقترب حتى مسافة 32 ميلا بحريا من سواحل ألاسكا.
وأشار البيان إلى أنه تم مواجهة الطائرات الروسية بعدة مقاتلات أمريكية من طراز "إف-22" مدعومة بطائرات تزويد الوقود الجوي "كيه سي-135" والحاملة الجوية "إي-3".
وأكد البيان أن الطائرات الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي طوال الوقت ولم تتعدى على المجال الجوي للولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ذلك فإن السربين الروسيين بلغا مسافة قريبة جدا من المجال الجوي الأمريكي.


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