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مرأة

في الحجر المنزلى.. أسرع وصفات لحرق الدهون

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:02 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
تبحثين عن وصفة سريعة لحرق الدهون بسرعة خاصة أن الكثير منا قد زاد وزنهم خلال فترة الحجر المنزلى يمكنك الإعتماد على الوصفة التالية فهى الأسرع لحرق الدهون وإنقاص الوزن الزائد  إليك المشروبات التالية يمكنك تجربتها بجانب نظام غذائى معتدل لإنقاص الوزن يقدمها موقع ولد سكاى الهندى ..



وصفة عصير الليمون والشاى الأخضر

مكونات مشروب حرق الدهون:

    لتر من الماء.
    ثمرة من عصير الليمون.
    ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر. 
    ملعقة من الزنجبيل الطازج.
    حفنة من النعناع الأخضر.
    كمية  من قشور الرمان.


طريقة مشروب حرق الدهون:
    فى وعاء على النار متوسطة قومى بغلى المكونات  ويشرب كوب من الخليط بعد تناول الوجبات الأساسية الثلاثة ويساعد ذلك المشروب على حرق الدهون بسرعة غير متوقعة وتعزيز الأيض 

وصفة بذور الشيا وبذور الكتان
المكونات:
     ملعقة من بذور الشيا
    ملعقة من بذور الكتان
    ملعقة صغيرة من الروزمارى
   ملعقة من الحبهان

طريقة التحضير:
في وعاء على النار، ضعي ستة أكواب الماء وأضيفى كافة الأعشاب
قومى بتصفية المكونات وتناول كوب إلى كوبين قبل كل وجبة رئيسية ب30 دقيقة
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