الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنعي محسن عادل رئيسها السابق
الخميس 11/يونيو/2020 - 02:56 ص
محسن عادل الرئيس التنفيذى السابق لهيئة الاستثمارات
نعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محسن عادل الرئيس التنفيذي لها بين عامي 2018 و2019، والذى وافته المنية منذ ساعات بأحد المستشفيات.
وكان قد توفي منذ قليل محسن عادل
الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية والتى نقل على إثرها إلى المستشفى منذ أيام.
وشغل محسن عادل
منصب الرئيس التنفيذي لـ"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" بين عامي 2018 و2019، وكان نائبا لرئيس "البورصة المصرية".
وكان آخر ما كتبه محسن عادل بتاريخ 3 يونيو الجاري:
أشكر لسيادتكم تواصلكم الكريم ودعواتكم الغالية، فقد أظهرت الأشعة والفحوصات مجددًا أنها نزلة برد فقط وبخصوص الكلي وسنستمر على المسكنات ومذيبات الحصاة وقد أثبتت أشعة اليوم عدم وجود حاجة لإجراء جراحة علي غلطة صغيرة في الشريان التاجي.. أشكر لكم بصدق موقفكم النبيل.
وقد أكد مقربون من رئيس هيئة الاستثمار السابق تدهور حالته الصحية أمس الأربعاء ودخوله العناية المركزة حتى توفاه الله مساء نفس اليوم.