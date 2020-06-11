الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنعي محسن عادل رئيسها السابق

وكان آخر ما كتبه محسن عادل بتاريخ 3 يونيو الجاري:

أشكر لسيادتكم تواصلكم الكريم ودعواتكم الغالية، فقد أظهرت الأشعة والفحوصات مجددًا أنها نزلة برد فقط وبخصوص الكلي وسنستمر على المسكنات ومذيبات الحصاة وقد أثبتت أشعة اليوم عدم وجود حاجة لإجراء جراحة علي غلطة صغيرة في الشريان التاجي.. أشكر لكم بصدق موقفكم النبيل.



