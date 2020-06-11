قرقاش: المبادرة المصرية بشأن ليبيا في صلب العمل العربي والدولي لإعادة الاستقرار إليها

نشر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أكد فيها أن "سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين ، ويخالف الإجماع الدولي".





واستهل قرقاش تغريدته بالقول "أضحت المبادرة المصرية بشأن ليبيا في صلب العمل السياسي العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق. ونستمر في جهودنا مع القاهرة سعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل المسار السياسي".









وأعلن وزيرا خارجية كل من مصر والإمارات أمس الأربعاء ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وأدانت كل من البلدين ما يجري في مدينة سرت وما حولها من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج.





وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أدان وزيرا خارجية مصر، سامح شكري، والإمارات، عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، بشدة تعريض حياة المدنيين في ليبيا للخطر من قبل جماعات مسلحة مدعومة من قوى خارجية (تركيا) وعلى وجه الخصوص حول مدينة سرت وجوارها.





وأكدت مصر والإمارات ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة تماشيًا مع مسار مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.





وقال الوزيران:" الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع في ليبيا وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي".