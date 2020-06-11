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في المحافظات الأقل إصابة..وزير الإعلام: دراسة فتح دور العبادة اعتبارًا من أول يوليو

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:52 ص
الدكتور أسامة هيكل
الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
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كـريـم الـخـطـيـب - محمود مطاوع
أكد الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أنه يجري دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو مبدئيًا في المحافظات الأقل إصابة.

وأوضح أسامة هيكل إن لجنة إدارة أزمة كورونا عقدت اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واستعرضت الفتح التدريجي في ظل وجود فيروس كورونا. 

وأضاف أسامة هيكل أن للجنة اتفقت على استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحا، ووقف حركة النقل العام من الساعة 8 مساء.

وأوضح أنه تقرر مد ساعة للمحال التجارية على أن ينتهي العمل 6 مساءً، واستمرار تخفيف العمل في المصالح الحكومية.
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