قهوة الماضي لـ إليسا تقترب من 3 ملايين مشاهدة.. فيديو





أغنية «قهوة الماضي» لـ إليسا، كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن ألبوم إليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.





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وتقول كلمات الأغنية.





بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك

ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك

بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل

إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك

حبيبي

بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا

في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى

قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا

يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك



