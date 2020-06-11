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حوادث

بعد وفاة ربة منزل وإصابة زوجها وأبنائها في حريق القطامية.. النيابة تقرّر استعجال التحريات

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:04 م
حريق القطامية - ارشيفيه
حريق القطامية - ارشيفيه
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رامي المهدي

قررت النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، بالتصريح بدفن ربة منزل، واستعجال تحريات المباحث لبيان سبب اندلاع الحريق الذي شب داخل شقة الضحية بمساكن القطامية.


كما قرّرت النيابة، انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة، وتبين ان الحريق اسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وأطفالها.


البداية عندما تلقت شرطة الإطفاء بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمساكن القطامية بالقاهرة الجديدة، على الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد لباقى الشقق المجاورة بالعقار، وتم استخراج أسرة من 4 أفراد مصابين بحالات حروق واختناق، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى، بينما لقيت السيدة مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة.


وتشير المعلومات الأولية إلى أن أسطوانة البوتاجاز هي السبب فى الحريق، وتم تحرير محضر بالحادث.

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