AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من سيارتها.. الممثلة هبة السيسي بإطلالة جذابة على إنستجرام.. شاهد

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:23 م
هبة السيسي
هبة السيسي
Advertisements
محمد بدران
حرصت الممثلة وملكة الجمال هبة السيسي على مشاركة متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت هبة السيسي فى الصور بإطلالة أنيقة و ملفتة داخل سيارتها، حيث ارتدت ملابس البحر، وميكاب ناعم نالت إعجاب متابعيها.

وكان آخر أعمالها فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، مع الفنان طلعت زكريا الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017.

الفيلم بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.

ومن أبرز أعمالها فيلم "كتكوت"، "دنيا الليل"، و"أنا والمدام"، و"حليمو أسطورة الشواطئ" و"ستات قادرة" و"الصعلوك" الذي يعد آخر أعمالها الدرامية.

View this post on Instagram

Good morning #hebaelsisy

A post shared by Heba El Sisy هبه السيسي (@heba_elsisy) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ايمى طلعت زكريا تستعيد ذكرياتها مع والدها بكلمات مؤثرة .. شاهد

على البحر.. هبة السيسي بإطلالة لافتة عبر إنستجرام

لا عز كعز الأب.. إيمى طلعت زكريا تتذكر والدها

بفستان لافت.. الفنانة هبة السيسي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

احترس منها أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من ورم الدماغ

من 21 حتى 25 يونيو بالفيزا .. القوى العاملة: صرف 500 جنيه الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

شعراوي: تشكيل لجنة عاجلة بالمحافظات للبدء فى سرعة فحص تراخيص البناء

الحكومة: استمرار غلق المتنزهات حتى نهاية يونيو

الاتحاد الأوروبى: فرقاطات تركية منعتنا من تفتيش سفينة شحن أسلحة متجهة لـ ليبيا

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تسبب الصلع

AdvertisementS

مد ساعة للمحال التجارية .. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة.. فيديو

الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

مصدر سعودي يكشف لـ صدى البلد موعد فتح المسجد الحرام أمام المصلين

وزير الإعلام: استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

توفي بكورونا.. على عبدالعال ينعى محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

هل قرار الحكومة بعودة الطيران يشمل الطيران الخارجي.. مصدر حكومي يرد

تخفيف الحظر وفتح المساجد.. 9 قرارات جديدة من الحكومة لـ التعايش مع كورونا

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

لاتهامهم بالتعدي على القيم الأُسرية.. النيابة: إحالة حنين حسام ومودة الأدهم إلى المحاكمة الجنائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أسباب علمية.. لماذا لا ينجو أصحاب الوزن الزائد من كورونا ؟

شاهد.. اندلاع النيران في سيارة جينيسيس G80 موديل2021 الفاخرة والسبب مجهول.. فيديو

بإطلالة شبابية وكاب.. نادية الجندى تبهر متابعيها بالكاجوال