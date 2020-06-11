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أخبار العالم

السودان يستقبل مساعدات طبية من الصين لمكافحة كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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أ ش أ
استقبلت الحكومة السودانية اليوم /الخميس/ طائرة خاصة محملة بمساعدات طبية لمكافحة جائحة كورونا تبرعت بها جمهورية الصين الشعبية، كما ودعت في الوقت نفسه الوفد الطبي الصيني الزائر للبلاد للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا.


وكان في وداع الوفد الطبي الصيني كل من وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، وكبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء الشيخ خضر، وسفير الصين لدي السودان ماشين مين.


وأكد قمر الدين - في تصريح صحفي - متانة وعمق العلاقات السودانية الصينية، مشددا على ضرورة تعزيز علاقات التعاون في المجالات كافة خاصة في مجالي الصحة والتعليم.


وأشاد بالمساعدات الطبية الصينية المقدمة للسودان الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، مثمنا الجهود التي بذلها الوفد الطبي الصيني.


وعبر عن رغبة السودان في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والانتقال بها إلى آفاق أرحب، منوها بالمساعدات التي تقدمها الصين للسودان في مجالات التنمية المختلفة.

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