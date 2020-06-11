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أخبار البلد

حقيقة استمرار تعليق الطيران لحين إشعار آخر.. الحكومة توضح

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
أكدت مصادر حكومية أن ما جاء في قرارات رئيس مجلس الوزراء في المادة الثالثة عشرة، حول استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر يخص توقيت من الآن حتى آخر شهر يونيو الجاري، وسوف يتم فتح الطيران المنتظم أول يوليو كما تم الاتفاق في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.


وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال الفترة من الأحد الموافق 14 يونيو وحتى نهاية شهر يونيو الجاري.


وكشفت مصادر حكومية لـ صدى البلد، أن قرار الحكومة اليوم بشأن عودة حركة الطيران تدريجيا أول يوليو يشمل الطيران الخارجي وليس الداخلي، لافتا الى أن الطيران الداخلي يعمل منتظما في مصر منذ شهر.


وأضافت المصادر أن الطيران سوف يكون إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه المحافظات هي: "جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح".
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