الهلال السوداني يفاوض المدير الفني للزمالك

نفي إدارة النجم وجود مفاوضات مع كارتيرون، إلا أنها أكدت متابعتها تطورات تجديد الزمالك مع المدرب الفرنسي.

وكشفت تقارير تونسية في الأيام القلية الماضية عن موافقة كارتيرون علي تدريب النجم الساحلي في الفترة المقبلة ، على الرغم من