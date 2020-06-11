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رياضة

الهلال السوداني يفاوض المدير الفني للزمالك

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:51 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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محمد رشاد
أكدت تقارير صحفية على دخول نادي الهلال السوداني المنافسة مع النجم الساحلي التونسي، للتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك.


وكشفت تقارير تونسية في الأيام القلية الماضية عن موافقة كارتيرون علي تدريب النجم الساحلي في الفترة المقبلة ، على الرغم من نفي إدارة النجم وجود مفاوضات مع كارتيرون، إلا أنها أكدت متابعتها تطورات تجديد الزمالك مع المدرب الفرنسي. 

وكشفت صحيفة "كفر ووتر" السودانية، أن هناك تواصلا بين الهلال والمدرب كارتيرون، وذلك عبر وكيل لاعبين، وذلك بغرض التعاقد معه في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس نادي الهلال يريد التعاقد مع كارتيرون، من أجل التتويج بإحدى البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد باتريس كارتيرون مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ومرتضي منصور أكد أنه سيجدد عقد المدرب الفرنسي.

يُذكر أن باتريس كارتيرون تولى مهمة تدريب الزمالك في ديسمبر الماضي، وحصد المدرب الفرنسي على لقبين مع الأبيض، وهما السوبر المصري أمام الأهلي والسوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.
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