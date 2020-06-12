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سيارات

احرص على القيادة الآمنة في زمن كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير من الأشخاص عادوا إلى العمل بعد للتخفيف من حدة القيود المفروضة على إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد ولكن لايزال علينا توخي الحذر الشديد وذلك تجنبا لنقل الفيروس أو التقاط العدوى .

وفي هذا التقرير سنعرض لعض الخطوات والنصائج الهامة من أجل التنقل بشكل آمن للحفاظ على صحتك .

بعد النزول من السيارة يجب إزالة فيروس كورونا عن يديك ولايكفي أن تغسلهما بأي سائل صابون ولكن عليك تبليل اليدين بماء جاري ثم تفرك الصابون باليدين بكمية كافية لتغطي اليدين ومن ثم اغسل اليدين جيدا بالماء الجاري .

كما يجب على قائد السيارات غسيل اليدين لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 ثانية وعند استخدام الكحول تأكد من أن هذا الكحول يتخطى نسبة 60 % لضمان الوقاية من الفيروسات والجراثيم  ثم أفرك يديك بالمعقم لمدة 20 ثانية على الاقل لضمان التغطية الكاملة لليدين .

حاول بقدر الإمكان مسح تابلوه السيارة وعجلة القيادة بالمطهر أو الكحول قبل القيادة وأحرص دائما على ارتداء الماسك الواقي حتى داخل السيارة.

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