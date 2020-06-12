أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 12 -6- 2020

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.05 دينار كويتي) أي ما يعادل (48.95 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.90 دينار كويتي) أي ما يعادل (41.96 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (10.03 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.63 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.60 دينار كويتي) أي ما يعادل (27.97 دولار أمريكي)





أسعار الجنيه الذهب 120.41 دينار كويتي أي ما يعادل 391.63 دولار أمريكي



