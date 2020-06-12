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مرأة

بديل كريم تفتيح البشرة.. وصفتان بمكونات طبيعية ورخيصة الثمن

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:02 ص
وصفتين بمكونات طبيعية
وصفتين بمكونات طبيعية ورخيصة الثمن
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حياة عبد العزيز
تؤثر العديد من العوامل الخارجية على البشرة، حيث تتأثر بالشمس والأتربة، والتي تتحول مع الوقت إلى اللون الداكن، وتتجه الفتيات نحو مستحضرات التجميل للحفاظ على لون البشرة الطبيعي مرة أخرى ولكن بدون جدوى.

لذلك نقدم لكِ وصفات سحرية لتكون بديل لكريم لـ تفتيح البشرة، وذلك بمكونات طبيعية وبتكاليف بسيطة، من خلال موقع "only myhealth".

مكونات الوصفة الاولى :
- عسل أبيض.
- ليمون.

طريقة الاستخدام:
- خلط كميات متساوية من الليمون والعسل.
- قبل وضع الماسك على الوجه، لابد أن تكون البشرة نظيفة عن طريق غسلها بالماء الفاتر.
- ضعي هذا الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة واتركيه يجف.
- غسل البشرة بالماء الفاتر.
- تكرر العملية 3 مرات في الأسبوع.

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مكونات الوصفة الثانية:
- عدس.
- ماء.
- لبن بودر.
- ماء ورد.

طريقة الاستخدام:
- نقع العدس في الماء واتركيه لبعض الوقت.
- بعد أن يذبل يتم طحن العدس جيدا.
-  إضافة كمية من الحليب الخام إليها.
-  قومي بعمل الماسك من خلال وضع ماء الورد على العدس واللبن حتى يصبح عجين.
- ضعي الماسك على البشرة لمدة 15 دقيقة.
- تكرر العملية مرة في الأسبوع.

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