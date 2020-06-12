تعلم مهارات جديدة.. طرق الوقاية من ضعف الأعصاب

يعاني البعض من ضعف الأعصاب الذى يحدث فى أجزاء مختلفة من الجسم مثل اليدين والقدمين والرقبة مما يعيق حركتهم ويجعلهم لا يستطيعون حمل الأشياء الثقيلة بل وأحيانا لا يقدرون حتى على البسيطة.
وبما أن الوقاية دائما أفضل من العلاج قدم موقع " stylecraze"
طرق الوقاية من ضعف الاعصاب، وهى:
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الوجبات الغذائية المتكاملة المتنوعة بشكل صحي
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التمارين الرياضية خاصة التنفس واليوجا
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الإقلاع عن التدخين واستخدام منتجات التبغ.
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تأكد من الحصول على الكثير من الراحة والنوم الكافى
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علاج المشكلات الطبية التى تعاني منها اول بأول
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اشرب الكثير من السوائل والماء.
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تعلم مهارت جديدة وذلك زيادة مدى انتباهك
والقدرة على التركيز
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حاول تجنب استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة
طبية.