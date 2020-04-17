أغربها الفلفل الأسود.. 5 توابل تساعد فى الوقاية من الإصابة بالسرطان

يعانى الكثير من الأشخاص بسبب الإصابة بالسرطان ، وأظهرت دراسات أن استخدام الأعشاب والتوابل بنكهاتها الغنية وخصائصها الطبية، يلعب دورًا كبيرًا في مكافحة السرطان.





وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل التوابل التى تساعد فى تعزيز المناعة ومكافحة السرطان :









- الكركم





وفقًا لدراسة ، فإن الكركمين في الكركم له خاصية مضادة للأكسدة التي تتحكم في الإجهاد التأكسدي الخلوي وتمنع إنتاج الجذور الحرة في الجسم ، وهو سبب تطور خلايا السرطان، الكركم فعال لمنع جميع أنواع السرطان مثل سرطان الرئة وسرطان الكبد وسرطان الثدي وغيرها الكثير.









- الثوم





وفقًا لمجلة Nutrients ، يساعد الثوم على تقليل حالات الإصابة بالسرطان، وجد أن الثوم يمنع نمو خلايا سرطانية متعددة ، فإنه يؤثر على مئات البروتينات في أجسامنا التي تشارك في الإشارات والتكاثر الخلوي ، وبالتالي تقليل حالات الخلايا السرطانية.









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- الزنجبيل





في دراسة أجريت ، وجد أن الزنجبيل له خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات التي تثبط بشكل كبير بروتين TNF-α المسؤول عن السرطان بسبب التهاب الخلايا.









- الفلفل الأسود





يحتوي الفلفل الأسود على مركب يسمى البيبيرين الذي له تأثير وقائي كيميائي محتمل، تقول دراسة أن البيبيرين يمنع تكاثر العديد من أنواع الخلايا السرطانية. كما أنه يؤثر على الخلايا السرطانية بطرق عديدة مثل تثبيط الخلايا الجذعية السرطانية ، والحد من الإصابات التأكسدية وغيرها الكثير.









- القرفة





ولوحظت القدرة المضادة للتكاثر للقرفة ضد الخلايا السرطانية في العديد من الدراسات، يتحكم في انقسام الخلايا ويمنع ظهور سرطان عنق الرحم. مركب آخر `` الأوجينول '' في القرفة له أيضًا تأثير السموم الخلوية ضد سرطان القولون.



