AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد إصابة ٩ حالات بـ كورونا.. الهلال الأحمر يعقم الباقيات الصالحات.. صور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:06 م
الهلال الاحمر المصرى
الهلال الاحمر المصرى
Advertisements
محمد عبد المنعم
بدأ فريق الهلال الاحمر المصرى العمل بدار الباقيات الصالحات للتعقيم والتطهير ومد الدار بكافة المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات وملايات وبعض المواد اللازمة للعزل الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا. 


ووكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد تابعت علي مدار اليومين الماضيين حالة المصابين بالدار وتلقت عدة تقارير عن التدخلات التي قامت بها الوزاره 
ووجهت عدد من الجمعيات الاهليه لتقديم الدعم اللازم كما تم التنسيق مع وزارة الصحه لارسال فريق طبي لمتابعة حالات المصابين.
 
وكانت الدكتوره عبلة الكحلاوى رئيس مجلس امناء جمعية الباقيات الصالحات قد اعلنت عن اصابة ٩ حالات من نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن بـ كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبلة الكحلاوي تفتح قلبها لـ صدى البلد في رمضان: 15 وصية لقارئ القرآن.. والسوشيال ميديا الشيطان الأكبر

الهلال الأحمر بالإسماعيلية يحتفل باليوم العالمي من داخل مستشفى العزل

محافظ الإسكندرية يزور دور المسنين والأيتام لتهنئتهم بعيد الفطر.. صور

بعد اتصال مع الكحلاوي.. التضامن تتدخل لـ إنقاذ المسنين بالباقيات الصالحات من كورونا

ترشيحاتنا

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ١٢-٦-٢٠٢٠

بعد ظهورها مع أمينة خليل.. حكاية حب دينا مراجيح ويوسف جو على السوشيال ميديا

انفجار في مسجد بالعاصمة الأفغانية.. ومقتل 4 أشخاص بينهم الإمام

علي جمعة يوضح أفضل طريقة لتقسيم العقيقة.. فيديو

عودة الدوري الإسباني.. موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

بقميص ممزق.. نادية الجندى تتألق بإطلالة شبابية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كليب كورونا فيروس.. أغرب ما ارتدى محمد رمضان في فيديوهات الأغانى

بقميص ممزق.. نادية الجندى تتألق بإطلالة شبابية

أصعب حالة مرت على الجراحين.. تفاصيل عملية زرع الرئة لمريضة كورونا في أمريكا