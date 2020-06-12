بعد إصابة ٩ حالات بـ كورونا.. الهلال الأحمر يعقم الباقيات الصالحات.. صور

بدأ فريق الهلال الاحمر المصرى العمل بدار الباقيات الصالحات للتعقيم والتطهير ومد الدار بكافة المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات وملايات وبعض المواد اللازمة للعزل الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا. كماماتاللازمةالمصابة









ووكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد تابعت علي مدار اليومين الماضيين حالة المصابين بالدار وتلقت عدة تقارير عن التدخلات التي قامت بها الوزاره

ووجهت عدد من الجمعيات الاهليه لتقديم الدعم اللازم كما تم التنسيق مع وزارة الصحه لارسال فريق طبي لمتابعة حالات المصابين.

وكانت الدكتوره عبلة الكحلاوى رئيس مجلس امناء جمعية الباقيات الصالحات قد اعلنت عن اصابة ٩ حالات من نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن بـ كورونا