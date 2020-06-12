عدالة السماء نزلت على استاد باليرمو.. ذكرى هدف مجدى عبدالغني في هولندا بكأس العالم

وجاءت النتائج كالتالي :

مصر 2-0 ليبيريا

مالاوي 1-1 مصر

كينيا 0-0 مصر

ليبيريا 1-0 مصر

مصر 1-0 مالاوي

مصر 2-0 كينيا





وفي دور النهائي واجه منتخب مصر منافسه الجزائر وحقق الفراعنه الفوز بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين





واوقعت قرعه كأس العالم منتخب الفراعنة في مجموعة انجلترا وجمهورية ايرلندا وهولندا





تعادل منتخب مصر مع هولندا بهدف لكل منهما ثم تعادل مع ايرلندا سلبيا قبل الخسارة امام انجلترا بهدف دون رد





ورغم خروج الفراعنه من البطولة الا أنه ارتبط بها العديد من الذكريات التي خلدت في تاريخ وخصوصا مباراة هولندا والتى حضرها أكثر من 33الف متفرج في ملعب رينزو باربيرا ب باليرمو