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رياضة

عدالة السماء نزلت على استاد باليرمو.. ذكرى هدف مجدى عبدالغني في هولندا بكأس العالم

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:36 م
منتخب مصر في كأس
منتخب مصر في كأس العالم
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عبدالله هشام
تحل علينا اليوم ذكري هدف مجدي عبدالغني نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر في شباك هولندا بكأس العالم 90 الذي استضافته إيطاليا وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي . 

تأهل منتخب مصر الي نهائيات كأس العالم 90 بعدما احتل المركز الاول في المجموعة b بثلاث انتصار وتعادلين وهزيمة وحيده في مباراة الاياب امام ليبيريا .


وجاءت النتائج كالتالي : 
مصر 2-0 ليبيريا 
مالاوي 1-1 مصر 
كينيا 0-0 مصر 
ليبيريا 1-0 مصر 
مصر 1-0 مالاوي 
مصر 2-0 كينيا 

وفي دور النهائي واجه منتخب مصر منافسه الجزائر وحقق الفراعنه الفوز بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين 

واوقعت قرعه كأس العالم منتخب الفراعنة في مجموعة انجلترا وجمهورية ايرلندا وهولندا 

تعادل منتخب مصر مع هولندا بهدف لكل منهما ثم تعادل مع ايرلندا سلبيا قبل الخسارة امام انجلترا بهدف دون رد 

ورغم خروج الفراعنه من البطولة الا أنه ارتبط بها العديد من الذكريات التي خلدت في تاريخ وخصوصا مباراة هولندا والتى حضرها أكثر من 33الف متفرج في ملعب رينزو باربيرا ب باليرمو 

وحصل حسام حسن مهاجم منتخب مصر علي ضربة جزاء لينفجر معلق المباراة عبر شاشات التلفيزيون في فرح قائلا "عدالة السماء نزلت علي استاد باليرمو " وتقدم مجدي عبدالغني ليضعها في شباك الحارس الهولندي هانس فان بروكيلين في الدقيقة 83 من عمر اللقاء .

جدير بالذكر ان النجم المصري محمد صلاح قاد منتخب مصر للصعود لكأس العالم روسيا 2019 بعد غياب دام 28 عاما منذ الظهور الاخير في إيطاليا .
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