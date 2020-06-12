لنقل مواطني الاتحاد الأوروبي لبلادهم.. مصر للطيران تسير رحلات جوية لعدة مدن

بدأت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، تسيير رحلات جوية إلي بعض الدول الأوروبية، لنقل عدد من مواطنى الاتحاد الأوروبى من العالقين فى مصر بالتنسيق مع عدد من السفارات، وذلك ضمن الجسر الجوي الاستثنائي الذي تنظمه وزارة الطيران المدني بسبب تعليق حركة الطيران بين الدول وبعضها كإجراء احترازي من الحكومات لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد عبر المسافرين.





وقالت مصادر مطلعة، إن شركة مصر للطيران سيرت رحلتين من مطار القاهرة الدولي إلي امستردام وفرانكفورت، وعلى متنها عدد من مواطني الإتحاد الأوروبي، على أن تعود هذه الرحلات على متنها مصريين عالقين بتلك الدول، منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن تسير مصر للطيران أيضا، رحلات أخرى يومي 14 و15 يونيو الجاري إلى باريس وفيينا وميونخ، لنقل مواطني جنسيات أجنبية داخل مصر، وتعود على متنها المصريين العالقين هناك.





وكانت شركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، أعلنت عن فتح باب الحجز لعدة وجهات علي الرحلات الاستثنائية التي تنظمها الشركة لعودة المصريين العالقين بالخارج ، وتشمل الوجهات المانيا ، انجلترا ، النمسا ، فرنسا ، ايطاليا.





واشترطت مصر للطيران أن يكون الركاب المتجهين من القاهرة إلي تلك الوجهات ، من حاملي جنسيات تلك الدول ، وحاملي الإقامات الدائمة بتلك الدول ، والمسموح لهم بالمرور عبر تلك الوجهات إلي وجهة أخري ( مع شرط وجود تذاكر مكملة إلي الواجهة النهائية)، وأكدت الشركة علي عدم قابلية استرداد التذاكر ويسمح بالتعديل وفقًا للشروط والأحكام ، حيث سيتم إتاحة الرحلات علي نظم الحجز .



