رغم غضب اللاعب.. أرسنال يجبر النني على الاستمرار مع بشكتاش





وكان محمد النني انضم إلى بشكتاش التركي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من آرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.





وذكرت صحيفة " أكسام" التركية، أن محمد النني جمع كل متعلقاته الجمعة الماضية، للرحيل عن بشكتاش، بسبب عدم حصولة على كافة مستحقاته.





وأضافت الصحيفة، أن النني تلقى تحذيرا قاسيا من إدارة آرسنال، بانه سيتعرض للعقاب حال رفضه الاستمرار مع بشكتاش حتى نهاية الموسم الجاري.





وشارك محمد النني مع بشكتاش في 19 مباراة في مسابقة الدوري التركي هذا الموسم، صنع خلالهما هدفين.





أكد تقرير تركي، أن نادي آرسنال أجبر لاعبه المصري محمد النني المعار إلى صفوف بشكتاش، على الاستمرار مع الفريق التركي، حتى نهاية الموسم الجاري.