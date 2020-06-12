مساحتها 58 ألف فدان .. تعرف على أهم 4 معلومات عن مدينة السويس الجديدة

تبدأ وزارة الإسكان خلال العام المالى المقبل 2020 - 2021 فى تنفيذ مدينة السويس الجديدة على مساحة 58 ألف فدان.





ويقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه أهم معلومات عن هذه المدينة المستهدف إنشاؤها، وهى:





1- مساحتها 58 ألف فدان.

2- تنفيذها يبدأ خلال العام المالى المقبل 2020 - 2021.

3- تبعد عن مدينة السويس القديمة 15 دقيقة.

4- تبعد عن العاصمة الإدارية الجديدة 100 كيلومتر.





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كما تمثل المدينة المستهدف إنشاؤها قطبًا تنمويًا متكاملًا، متعدد الأنشطة، وتعمل على جذب الاستثمارات المتنوعة، اللوجستية، والصناعية، ومراكز المال والأعمال، والخدمات الريادية متقدمة المستوى.





ويمتاز موقع مدينة السويس الجديدة بالوقوع على محاور تنمية إقليمية هامة هى : " السويس الغردقة - محور 30 يونيو"، كما يمتاز بالقرب من مدينة السويس بطريق مباشر وبمسافة لا تزيد عن 15 دقيقة.





وتتنوع الأنشطة الافتصادية القائمة بالمدينة المستهدف إنشاؤها، بين "صناعة - سياحة - صيد - تجارة" – إقامة منطقة سكنية وخدمية بالمدينة لخدمة المناطق الصناعية القائمة – إمكانية الاستفادة من المرتفعات وفروق المناسيب في خلق نشاط سياحي في الظهير الخلفي).



