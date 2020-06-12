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رياضة

وصول حافلة نادي ميلان لملاقاة يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا..فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
وصلت حافلة نادي ميلان، لـ أليانز ستاديوم، وذلك لمواجهة نادي يوفنتوس، في مباراة إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

حافلة فريق ميلان وصلت لملعب أليانز ستاديوم قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة، وسط إجراءات أمنية مشددة، لمنع تجمهر الجمهور كوقاية من تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن رابطة الدوري الإيطالي حددت يوم 20 من الشهر الجاري موعدًا لاستئناف بطولة الكالتشيو، على أن تقام مباريات إياب دور نصف النهائي من بطولة الكأس قبل ذلك الموعد بأسبوع.

وانتهت مباراة الذهاب من مباراة فريقي ميلان ويوفنتوس، والتي أقيمت على ملعب سان سيرو معقل الروسينيري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتنطلق المباراة في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ستاد أليانز ستاديوم، معقل فريق يوفنتوس.
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