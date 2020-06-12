وصول حافلة نادي ميلان لملاقاة يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا..فيديو





حافلة فريق ميلان وصلت لملعب أليانز ستاديوم قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة، وسط إجراءات أمنية مشددة، لمنع تجمهر الجمهور كوقاية من تفشي فيروس كورونا





يذكر أن رابطة الدوري الإيطالي حددت يوم 20 من الشهر الجاري موعدًا لاستئناف بطولة الكالتشيو، على أن تقام مباريات إياب دور نصف النهائي من بطولة الكأس قبل ذلك الموعد بأسبوع.





وانتهت مباراة الذهاب من مباراة فريقي ميلان و يوفنتوس ، والتي أقيمت على ملعب سان سيرو معقل الروسينيري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وتنطلق المباراة في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ستاد أليانز ستاديوم، معقل فريق يوفنتوس.