تطرح بـ 3 نسخ مختلفة.. بيجو تكشف عن سياراتها العائلية الجديدة.. فيديو

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كما حصلت السيارة على نماذج مختلفة وأنيقة من أقراص العجلات المصنوعة من الكروم بمقاس 16 ، 17 إنش كما زودت بمصابيح أمامية شبيهة بمصابيح سيارات corsa الجديدة من أوبل، أما المصابيح الخلفية فتميزت بـ 3 خطوط إضاءة مائية بتقنية LED .





كشفت شركة بيجو الفرنسية، عن أحدث نماذجها من سيارات 308 الشهيرة، والمعدة للبيع في الأسواق الأوروبية.وأصبحت السيارة الجديدة متاحة لهواة سيارات بيجو، بألوان جديدةومنها الأزرق اللامعويمكن طلبه بحزمة black pack والتي تضيف على الهيكل من الخارجعلى ممتصات الصدماتبعض العناصر الملونة بالأسود بطريقة مميزة.أما قمرة السيارة فتمتاز بتصميم بسيط وزودت واجهة القيادة فيها بنظام مولتيميدا جديد كليا يمكن التحكم فيه عبر شاشة تعمل باللمس بقماس 10 بوصات.ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في أوروبا بعدة نسخ مزودة بمحرك بنزين بسعة 1.2 وعزم 110 أحصنة بالإضافة إلى نسخة محرك 1.5 لتر وعز 130 حصان ونسخة GTI رياضية مزودة بمحرك توربيني بسعة 1.6 لتر وعزم 263 حصانا.