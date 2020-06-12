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سيارات

تطرح بـ 3 نسخ مختلفة.. بيجو تكشف عن سياراتها العائلية الجديدة.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:07 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة بيجو الفرنسية، عن أحدث نماذجها من سيارات 308 الشهيرة، والمعدة للبيع في الأسواق الأوروبية. 

وأصبحت السيارة الجديدة متاحة لهواة سيارات بيجو، بألوان جديدة، ومنها الأزرق اللامع، ويمكن طلبه بحزمة black pack والتي تضيف على الهيكل من الخارج، على ممتصات الصدمات، بعض العناصر الملونة بالأسود بطريقة مميزة.

كما حصلت  السيارة على نماذج مختلفة وأنيقة من أقراص العجلات المصنوعة من الكروم بمقاس 16 ، 17 إنش كما زودت  بمصابيح أمامية شبيهة بمصابيح سيارات corsa الجديدة  من أوبل، أما المصابيح الخلفية فتميزت بـ 3 خطوط إضاءة مائية بتقنية  LED .

أما قمرة السيارة فتمتاز بتصميم بسيط وزودت واجهة القيادة فيها بنظام مولتيميدا جديد كليا يمكن التحكم فيه عبر شاشة تعمل باللمس بقماس 10 بوصات.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في أوروبا بعدة نسخ مزودة بمحرك بنزين بسعة 1.2 وعزم 110 أحصنة بالإضافة إلى نسخة محرك 1.5 لتر وعز 130 حصان ونسخة GTI رياضية مزودة بمحرك توربيني بسعة 1.6 لتر وعزم 263 حصانا.
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