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أخبار العالم

مقتل جورج فلويد.. مجلس مدينة مينيابوليس يتخذ خطوة جديدة للاستغناء عن الشرطة

السبت 13/يونيو/2020 - 12:05 ص
مجلس مدينة منيابوليس
مجلس مدينة منيابوليس يوافق على انشاء نظام يحل محل الشرطة
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قسم الخارجي
قرر مجلس مدينة مينيابوليس تشكيل " نظام للأمن والسلامة العامة بقيادة المجتمع" ليكون بديلا عن جهاز الشرطة، وذلك بعد مقتل الأمريكي ذي الأصول الافريقية جورج فلويد على يد شرطة منيابوليس.


ووافق أعضاء مجلس المدينة بالإجماع على القرار، وذلك بعد أيام من التصويت بأغلبية على حل إدارة الشرطة، بعد احتجاجات غاضبة اجتاحت البلاد، بسبب واقعة فلويد.


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وذكر مجلس مينيابوليس أنه قرر العمل مع جميع المتطوعين في المدينة، مع التركيز على الذين تم تهميشهم تاريخيا، كالسود والهنود الأمريكيين والملونين والمهاجرين وغيرهم.


من جهته، اعترف ألوندرا كانو، عضو المجلس بأن "النظام الحالي للشرطة غير قابل للإصلاح". وتابع "نرغب في إنهاء نظام الشرطة الحالي كما نعرفه".


في وقت سابق، تعهد مجلس المدينة بحل قسم الشرطة بعد واقعة مقتل جورج فلويد، وسط احتجاجات على تعامل الشرطة الأمريكية مع المتظاهرين.


وتناقش إدارة ترامب إمكانية اتخاذ خطوات لإصلاح الشرطة الأمريكية، وسط مطالب بإلغاء التمويل المقدم للشرطة، بينما يدعو آخرون إلى حل الجهاز بالكامل، وهو ما يرفضه الرئيس الأمريكي.
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