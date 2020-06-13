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أخبار العالم

لأول مرة منذ اتفاق أردوغان والسراج.. ظهور علني لمليشيات تركيا في ليبيا.. شاهد

السبت 13/يونيو/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور توثق الظهور العلني الأول لمليشيات الجيش التركي داخل الأراضي الليبية، وذلك منذ توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين حكومة الوفاق ورجب طيب أردوغان. 

ويظهر في مجموعة الصور جنود أتراك من فرقتي SAS وSAT في شرقي ليبيا والتحديد في العاصمة طرابلس، وهم يقومون بإزالة بعض الألغام المتفجرة باستخدام أنظمة روبوتية وملابس واقية أثناء إزالة الألغام.

وفي مناسبات عديدة، أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن حكومة الوفاق ومليشياتها يستعينون بعناصر تركية ومليشيات إرهابية من سوريا لتشغيل الطائرات المسيرة من طرابلس وتخومها. 
لأول مرة منذ اتفاق أردوغان والسراج.. ظهور علني لمليشيات تركيا في ليبيا.. شاهد
لأول مرة منذ اتفاق أردوغان والسراج.. ظهور علني لمليشيات تركيا في ليبيا.. شاهد
لأول مرة منذ اتفاق أردوغان والسراج.. ظهور علني لمليشيات تركيا في ليبيا.. شاهد
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