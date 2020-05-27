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أخبار العالم

تقرير أمريكي: تركيا تحارب في ليبيا من أجل النفط

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:32 ص
تقرير أمريكي: تركيا
تقرير أمريكي: تركيا تحارب في ليبيا من أجل النفط
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سمر صالح
نشر "معهد سياسات الشرق الأوسط" الأمريكي، تقرير حول أهداف تركيا وراء الحرب التي تخوضها فى ليبيا والتي تتلخص فى شئ واحد فقط وهو التنقيب عن النفط في البحر المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن الحرب التي يخوضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، تهدف إلى الدخول فى حرب أهلية للسيطرة على ليبيا.

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وتحاول تركيا التوصل إلى تسوية فى أزمة ليبيا بهدف تحقيق مطامعها في التنقيب عن النفط في البحر المتوسط، ويتضح ذلك بعد إعلان وزير الطاقة التركي حول ما قدمته شركة النفط التركية لحكومة الوفاق من أجل اتفاق يسمح لها بالتنقيب في المناطق البحرية.

وأكد  التقرير الأمريكي ، أن أي خطة للتنقيب عن النفط في مناطق بحرية قريبة من اليونان وقبرص، تعتبر عمل حرب.

وتابع التقرير ، أنه من العار أن تستغل تركيا أي انتصارات في ليبيا لتحقيق مطامعها النفطية في المتوسط.
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