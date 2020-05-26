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أخبار العالم

مسئول أوروبي يعترف بالحقيقة المرة: لم نقدر على وقف تهريب السلاح إلى ليبيا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:44 م
أوروبا تسعى لوقف
أوروبا تسعى لوقف تهريب السلاح
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محمد علي

كشف أكبر مسئولي الاتحاد الأوروبي حقيقة الوضع في ليبيا، وصعوبة منع تدفق وتهريب السلاح الذي تواصل تركيا خرقه يوميًا، لدعم مليشيات الوفاق المتمردة والإرهابية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، إن عملية إيريني البحرية الجوية، لن تتمكن من وقف تدفق السلاح بشكل كامل إلى ليبيا.


واعترف المسؤول الأوروبي بأن عملية ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا برا أمر شديد التعقيد، فـ"هناك حدود لما يمكننا القيام به".


وتواصل تركيا إرسال السلاح والمرتزقة بشكل متكرر إلى ليبيا لدعم مليشات الوفاق المتمردة، في سعي متواصل لتغيير المعادلة على الأرض.


ويتفوق الجيش الوطني الليبي في المعارك على الأرض، حيث حدثت اشتباكات اليوم ، ثالث أيام العيد، بعد تفاقم وخروقات مستمرة للمليشيات المسيطرة على طرابلس.


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