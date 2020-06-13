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فن

على كرسي الملك.. علي ربيع يشارك جمهوره بصورة من كواليس اتنين في الصندوق

السبت 13/يونيو/2020 - 01:53 ص
علي ربيع
علي ربيع
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ميرنا محمود
نشر الفنان حمدي المرغني  صوره جديدة من كواليس  مسلسل اتنين في الصندوق  عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام

وظهر علي ربيع علي كرسي  شبيهة بكرسي الملك وعلق علي الصورة قائلا :كواليس اتنين في الصندوق المغرب 

و حازت الصورة علي اعجاب متابعية و جاءت التعليقات كالاتي :
الملك حمدي المرغني ، الصورة عظمة ،السلطان حمدي ،شكله كانك في اعدادي 

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 يذكر أن آخر أعمال حمدي المرغني  مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة الفنان أوس أوس والفنان حمدى الميرغنى وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.


المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.
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