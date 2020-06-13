أنباء عن إصابة ياسر سامي مخرج مسلسل النهاية بفيروس كورونا

أكد المؤلف عمرو سمير عاطف أنه بصدد التحضير لجزء 2 من مسلسل النهاية بعد النجاح الذي حققه في موسم رمضان الماضي.



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وناشد بطل مسلسل النهاية الجمهور الا ينصاعوا خلف اي اخبار غير صادرة من أكونته الموثق ويتابع ان التويتات المفبركة بالفوتوشوب التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هي بمثابة امر مزعج له ومن يريد التأكد من اي تويتة له يمكن أن يرجع للاكونت الموثق على تويتر. كان يوسف الشريف قد علق على ظهور أكثر من حساب له على موقع فيس بوك قائلا: "معنديش اكونتات ليا ومسؤول عنها على صفحات السوشال ميديا الا اكونتي الموثق على تويتر".وناشد بطل مسلسل النهاية الجمهور الا ينصاعوا خلف اي اخبار غير صادرة من أكونته الموثق ويتابع ان التويتات المفبركة بالفوتوشوب التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هي بمثابة امر مزعج له ومن يريد التأكد من اي تويتة له يمكن أن يرجع للاكونت الموثق على تويتر.