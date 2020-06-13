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فن

أنباء عن إصابة ياسر سامي مخرج مسلسل النهاية بفيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 02:16 ص
ياسر سامي
ياسر سامي
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نبيل العدوى
أكد مصدر خاص عن إحتمالية إصابة ياسر سامي مخرج مسلسل النهاية بفيروس كورونا المستجد، وعزله بمنزله، بعد قلقه بشأن ظهور أعراض.

ياسر قام بإخراج مسلسل النهاية الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي وقام ببطولته الفنان يوسف الشريف.

على جانب أخر نشر الكاتب الصحفي محمد صلاح صورة للمخرج عبر صفحته بموقع فيس بوك وعلق قائلا: كل الدعاء للمخرج الجميل ياسر سامي .. ياسر من ابرع مخرجي الكليبات في مصر ..كما أخرج في رمضان الماضي مسلسل النهاية .. 

وأضاف: يعاني حاليا تداعيات إصابته بفيروس كورونا .. ياسر٤٠ سنة وأب ثلاثة أطفال في منتهي الجمال .. شفاه الله وعافاه وانقذه من هذه المحنة الشديدة.

أكد المؤلف عمرو سمير عاطف أنه بصدد التحضير لجزء 2 من مسلسل النهاية بعد النجاح الذي حققه في موسم رمضان الماضي.


كان يوسف الشريف قد علق على ظهور أكثر من حساب له على موقع فيس بوك قائلا: "معنديش اكونتات ليا ومسؤول عنها على صفحات السوشال ميديا الا اكونتي الموثق على تويتر".

وناشد بطل مسلسل النهاية الجمهور الا ينصاعوا خلف اي اخبار غير صادرة من أكونته الموثق ويتابع ان التويتات المفبركة بالفوتوشوب التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هي بمثابة امر مزعج له ومن يريد التأكد من اي تويتة له يمكن أن يرجع للاكونت الموثق على تويتر.

كل الدعاء للمخرج الجميل ياسر سامي .. ياسر من ابرع مخرجي الكليبات في مصر .. كما اخرج في رمضان الماضي مسلسل النهاية...

Posted by Mohamed Salah on Friday, June 12, 2020
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