أنباء عن إصابة ياسر سامي مخرج مسلسل النهاية بفيروس كورونا

أكد مصدر خاص عن إحتمالية إصابة ياسر سامي مخرج مسلسل النهاية بفيروس كورونا المستجد، وعزله بمنزله، بعد قلقه بشأن ظهور أعراض.
ياسر قام بإخراج مسلسل النهاية الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي وقام ببطولته الفنان يوسف الشريف.
على جانب أخر نشر الكاتب الصحفي محمد صلاح صورة للمخرج عبر صفحته بموقع فيس بوك وعلق قائلا: كل الدعاء للمخرج الجميل ياسر سامي .. ياسر من ابرع مخرجي الكليبات في مصر ..كما أخرج في رمضان الماضي مسلسل النهاية ..
وأضاف: يعاني حاليا تداعيات إصابته بفيروس كورونا .. ياسر٤٠ سنة وأب ثلاثة أطفال في منتهي الجمال .. شفاه الله وعافاه وانقذه من هذه المحنة الشديدة.
ياسر قام بإخراج مسلسل النهاية الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي وقام ببطولته الفنان يوسف الشريف.
على جانب أخر نشر الكاتب الصحفي محمد صلاح صورة للمخرج عبر صفحته بموقع فيس بوك وعلق قائلا: كل الدعاء للمخرج الجميل ياسر سامي .. ياسر من ابرع مخرجي الكليبات في مصر ..كما أخرج في رمضان الماضي مسلسل النهاية ..
وأضاف: يعاني حاليا تداعيات إصابته بفيروس كورونا .. ياسر٤٠ سنة وأب ثلاثة أطفال في منتهي الجمال .. شفاه الله وعافاه وانقذه من هذه المحنة الشديدة.
كل الدعاء للمخرج الجميل ياسر سامي .. ياسر من ابرع مخرجي الكليبات في مصر .. كما اخرج في رمضان الماضي مسلسل النهاية...Posted by Mohamed Salah on Friday, June 12, 2020