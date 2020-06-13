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فن

مفيش واحدة هتعبرك.. عمر كمال يرقص مع فتيات على سكر محلى محطوط عليه كريمة.. شاهد

السبت 13/يونيو/2020 - 05:58 ص
عمر كمال
عمر كمال
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ميرنا محمود
نشر عمر كمال فيديو له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل لفيديوهات "تيك توك ".

وظهر عمر كمال  في حفلة وهو يرقص علي اغنية" سكر محلي محطوط عليه كريمة" وسط مجموعة من الفتيات 

  وكتب معلقا  علي الفيديو  ضاحكا :انا لو سبتك مفيش واحدة هتعبرك

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وكان قد  تخطت أغنية «شوكولاته سايحة جوه كيك»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال حاجزالـ7 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب بعد أسبوع من طرحها.
 
واحتفل عمر كمال بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلق عمر كمال، على الصورة قائلا: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند في كل الدول العربية".
 
الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققا نجاحًا كبيرًا بعد تقديمهم، كلًا من أغنيتي “بنت الجيران”، و”عود البطل”، و”شمس المجرة”.
@omarkamal.officia

انا لو سيبتك مفيش واحدة هتعبرك 😂😂

♬ الصوت الأصلي - omarkamal.officia
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