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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم 13 يونيو 2020

السبت 13/يونيو/2020 - 09:37 ص
الذهب في السعودية
الذهب في السعودية
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أحمد علام
ننشر أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم السبت 13-6-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  182.94 ريال سعودي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.



يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (209.07 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.70 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (191.65 ريال سعودي) أي ما يعادل (51,06  دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (182.94 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.74 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (156.81 ريال سعودي) أي ما يعادل (41,77 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (121.96  ريال سعودي) أي ما يعادل (32.49 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (104.54  ريال سعودي) أي ما يعادل (27.85 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,502  ريال سعودي) أي ما يعادل (1,732 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,464  ريال سعودي) أي ما يعادل (389.89  دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (209,073  ريال سعودي) أي ما يعادل (55,698  دولار أمريكي)
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