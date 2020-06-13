مجاور للحيز العمراني..المتحدث باسم الزراعة يوضح شروط التصالح في التعدي على الأراضي..فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة : إن الرقعة الزراعية ليست مساحات خضراء ولكنها تعد بمثابة تحقيق الأمن الغذائى فى مصر .





شروط التصالح للأراضى الزراعية أن يكون المبنى قديم ومجاور للجيز العمرانى ولا يكون متعدى على أرض زراعية قائمة بالفعل ويتم التصالح فيه بشكل آخر. وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، إلى أن أهم





وأكد الدكتور محمد القرش، أن الدولة المصرية قد اتخذت قرارات بالفعل بشأن تفعيل قرارات التصالح مع المواطنين؛ خاصة وإن تجاورت مناطقهم للأحوزة الزراعية.





ولفت إلى أن وزارة الزراعة تمنع أى تعديات على الأراضى الزراعية وإزالة حتى مقدمات التعدى بمعنى إنه فى حالة رصد بداية تواجد لمعدات آلات يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها .



