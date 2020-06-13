الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند في مهمة تأمين الوصافة أمام دوسلدورف





ويسعى بوروسيا دورتموند لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتأمين المركز الثاني، للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد ابتعاده مؤخرا على المنافسة مع بايرن ميونخ على لقب البوندسليجا.





في المقابل يطمع فورتونا دوسلدورف في استغلال عامل الأرض، وخطف الثلاث من أسود الفيستيفال، للهروب من داومة الهبوط.





يذكر أن مباريات مسابقة الدوري الألماني، تقاك بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.





ويحتل بوروسيا دورتموند وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 63 نقطة، خلف بايرن ميونخ متصدر الترتيب، بينما يتواجد فورتونا دوسلدورف المركز الـ 16 بـ 28 نقطة.

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره فورتونا دوسلدورف، اليوم، السبت، في تمام الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الألماني.