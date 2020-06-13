AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند في مهمة تأمين الوصافة أمام دوسلدورف

السبت 13/يونيو/2020 - 09:49 ص
هالاند لاعب بوروسيا
هالاند لاعب بوروسيا دورتموند
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره فورتونا دوسلدورف، اليوم، السبت، في تمام الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى بوروسيا دورتموند لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتأمين المركز الثاني، للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد ابتعاده مؤخرا على المنافسة مع بايرن ميونخ على لقب البوندسليجا.

في المقابل يطمع فورتونا دوسلدورف في استغلال عامل الأرض، وخطف الثلاث من أسود الفيستيفال، للهروب من داومة الهبوط.

يذكر أن مباريات مسابقة الدوري الألماني، تقاك بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

ويحتل بوروسيا دورتموند وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 63 نقطة، خلف بايرن ميونخ متصدر الترتيب، بينما يتواجد فورتونا دوسلدورف المركز الـ 16 بـ 28 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على فولفسبورج بـ الدوري الألماني

الدوري الألماني.. ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام دوسلدورف

قبل انتهاء المسابقة بـ 5 جولات.. بوروسيا دورتموند يعلن الاستسلام في سباق الدوري الألماني

الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند في مهمة الحفاظ على الوصافة أمام هيرتا برلين

قطار بايرن ميونخ يسعى لدهس ليفركوزن ومواصلة الزحف نحو لقب الدوري الألماني

الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يزحف نحو القمة بمواجهة فورتونا دوسلدورف

ترشيحاتنا

عريس يكتشف أن زوجته "رجل" بعد يومين من الزفاف

مظاهرات لبنان.. إصابة 11 شخصًا وسط تحول الاحتجاجات ضد الحكومة لأعمال عنف | صور وفيديو

الدولار بـ16.22 جنيه..أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13\6\2020

شعرت بالموت.. سائق إسعاف أسيوط المعافى من كورونا يروي أصعب لحظات المرض.. شاهد

بإطلالة غير تقليدية.. ريم سامى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

حريق في عمارة أحمد عيد عبد الملك والمطافى تنقذ الموقف

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم.. البلدوزر يدعو لجلسة صلح بين الخطيب ومرتضى.. موعد تجديد كارتيرون مع الزمالك

مواعيد مباريات اليوم السبت 13-6-2020 والقنوات الناقلة

حريق في عمارة أحمد عيد عبد الملك والمطافى تنقذ الموقف

بصوت الشوالي.. مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ميسي وجريزمان على رأس تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا

تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري السعودي

قمة خارج التوقعات بين نابولي وإنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا.. الليلة

رافضين وصاية الفيفا والجبلاية.. العمومية تتحفظ على بند الـ١٢ عاما وتتمسك بإلغاء الـ٨ سنوات

وكيل اللاعب السبب.. المقاصة: الأهلي لم يتفاوض مع محمد إبراهيم

أمين صندوق اللاعبين المحترفين يقدم كشف حساب ومجهودات الجمعية في الآونة الأخيرة

عودة الليجا.. برشلونة ضيفا على ريال مايوركا في الدوري الإسباني

مع عودة الدوري الإسباني.. ميسي ملك برشلونة يسعى لمواصلة أرقامه القياسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاش والفساتين المبهجة.. نجمات ومشاهير تحدين العزل على البحر

نيسان nissan تعلن تخفيض أسعار صني ٢٠٢١ في مصر .. صور

شيفرولية تعلن رسميا تغيير أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020 في مصر.. صور