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محافظات

بعد الخانكة.. ظهور خفافيش داخل منزل في طوخ ولجنة لتطهير المنطقة

السبت 13/يونيو/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
هاجمت أسراب من الخفافيش منزلا مهجورا في قرية برشوم التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.




ويأتى ظهور الخفافيش بعد واقعة انتشارها فى إحدى قرى الخانكة ومراكز شبين القناطر والقناطر الخيرية، حيث تم تشكيل لجان من الطب البيطرى والزراعة للمعاينة والتعامل معها.


وقال سمير عمر، نائب رئيس مدينة طوخ، إنه تلقى بلاغا من  رئيس الوحدة المحلية بالعمار بانتشار مجموعة من الخفافيش بأحد المنازل بقرية تابعة للوحدة، مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ مديرية الطب البيطري لاتخاذ اللازم وتطهير المنطقة والقضاء عليها.


وكان رواد مواقع مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تداولوا انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة "الأسمية" بمدينة الخانكة داخل أحد المنازل وطالب الأهالي بالقضاء عليها خوفًا من أن تكون سببا في نقل الأمراض المعدية.


وأشار أحد الأهالي إلى أن تلك الخفافيش خرجت من بيت مهجور بمنطقة الأسمية بالخانكة وكأنها أسراب كثيرة.
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