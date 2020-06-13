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أبو شقة عن مبادرة الرئيس لحل الأزمة الليبية: موقف شجاع ومشرف

السبت 13/يونيو/2020 - 02:34 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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فرح علاء الخولي
أشاد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، مؤكدا دعمه وتأييده لكل جهود وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مصلحة مصر وأمنها القومي وأيضًا الأمن الإقليمي العربي.

وأضاف المستشار بهاء أبو شقة، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، إن إعلان القاهرة يعكس المواقف الشجاعة والمشرفة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكن لا بد أن يكون هناك ظهير شعبي يساند الرئيس ويؤيده.

وتابع أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية يؤكد أننا لسنا دعاة حرب وإنما دعاة سلام، مؤكدًا أن مصر لديها الكثير من الحقوق والضمانات لحل الأزمات العربية والإقليمية بحكم دورها السائد في الإقليم وقيادتها الحكيمة.

وأصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتكليف حسن بدراوي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب، بتسليم نسخة من رؤية الحزب في التطورات الجارية بليبيا وسد النهضة، لسفراء الدول الأجنبية والعربية المعتمدين في مصر.
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