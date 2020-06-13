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رياضة

150 مليون يورو خسائر الدورى الألماني الموسم الجديد

السبت 13/يونيو/2020 - 02:21 م
الدورى الالماني
الدورى الالماني
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عبدالله هشام
كشف تقرير صحفي عن خسائر كبيرة سيتعرض لها الدورى الألماني الموسم الجديد 2020-2021 بعد تراجع إيرادات حقوق البث التليفزيوني علي خلفية النتشار فيروس كورونا.

وفي تقرير نشرته صحيفة كيكر الألمانية أن اللجنة المالية التابعة للإتحاد الالماني خاطبت الأندية في دورى الدرجة الأولى والثانية بتراجع ايرادات البث التفيزيوني إلي 1.2 مليار يورو بدلا من 1.35 مليار يورو علي عكس البنود المتفق عليها في العقد الإعلامي الحالي . 

يأتى ذلك بعد توقف الدورى الألماني الموسم الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا لاشتعال أزمات مالية متعلقة بحقوق البث التلفيزيوني .

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قام بتوزيع 51 مليون يورو علي اندية الدورى الالمانى بعد الاتفاق علي عودة النشاط مرة اخري وسيتم توزيع 200 مليون يورو اخري حال إتمام بث المباريات الاخيرة من المسابقة .

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 70 نقطة بينما جاء فريق بروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 63 نقطة .
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