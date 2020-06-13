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فن

عمرو يوسف يستعيد ذكرياته فى السفر بهذه الصورة.. شاهد

السبت 13/يونيو/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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محمد نحلة - منار نور

استعاد عمرو يوسف ذكرياته فى السفر بنشره صورة بجانب مجموعة من الحقائب عبر حسابه على "إنستجرام".



وعلق عمرو يوسف على الصورة قائلا: "ودي كلها شنط حضرتك؟ أه.. أنا بحب اسافر خفيف.. ذكريااات السفر الجميل".



وكان الفنان عمرو يوسف رد على إشادة الفنان نبيل الحلفاوي به بعد تنازله عن بطولة مسلسل "خالد ابن الوليد" لصديقه ياسر جلال.



وعلق عمرو يوسف عبر "تويتر" قائلا: "‏شكرًا يا قبطان على كلامك الحلو وعلى دعمك المستمر".



وكان الفنان نبيل الحلفاوي أشاد في وقت سابق بعمرو يوسف قائلا: "‏حتى لا يتحسر البعض على أخلاق وتقاليد الزمن الجميل.. ما زالت وستظل بإذن الله.. تحية للزميلين المحترمين ياسر جلال وعمرو يوسف".



وكان النجمان أحمد السقا وعمرو يوسف، تنافسا في برنامج "اغلب السقا"، واستطاع السقا أن يهزم يوسف في لعبة قوة الملاحظة، وفي مسابقة جر العربات الصغيرة فاز بها عمرو يوسف.


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وقد تفوق الفنان عمرو يوسف على النجم أحمد السقا؛ في مسابقة اللف والدوران، ليصل مجموع نقاط يوسف إلى 9، مقابل 6 للسقا.



يذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 2" وشاركه فى بطولته أحمد عز وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين.
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