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فن

أحمد فهمي يوجه رسالة لـ الجمهور من داخل سيارته

السبت 13/يونيو/2020 - 05:24 م
احمد فهمي
احمد فهمي
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محمد بدران

شارك الفنان أحمد فهمى، متابعيه خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة له

وظهر أحمد فهمي داخل سيارته بإطلالة كاجول يرتدى تيشيرت كت باللون الرمادي ونظارة شمس أنيقة وكاب.

وعلق فهمى قائلا: "لا يوجد شيء مثل السحر ، مجرد وهم. تتغير الأشياء فقط عندما نغيرها. ولكن عليك أن تفعل ذلك بمهارة ، سرا. ثم يبدو وكأنه سحر "# الظلام ".

وكان من المقرر دخول أحمد فهمى في السباق الرمضانى للمسلسلات لكن تعطل تصوير مسلسله "اسود فاتح" بسبب ضيق الوقت

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل. 

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